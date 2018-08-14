В Севастополе прокомментировали высказывание Вайкуле о Крыме

До этого артистка говорила, что отказывается посещать полуостров. На это заявление отреагировал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Политик от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал недавнее высказывание Лаймы Вайкуле по поводу Крыма. Депутат сообщил, что для него не просто неприятно, а больно слышать такие лицемерные слова от звезд, которые посещают корпоративы, а полуостров, который также принадлежит России, отказываются посещать.

Помимо этого, Дмитрий Белик добавил, что некоторые артисты продолжают «дружить» с Украиной, однако такое часто заканчивается многомиллионными утратами. По его словам, по этому поводу стоит осуждать не только звезд, но и бизнесменов, которые продолжают не замечать новые территории России.

Анна Котова