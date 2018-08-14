Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

От Редактора

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

Сюжеты:

«Осталось 4 года»: Бузовой прогнозируют смерть как у Монро «Олени педальные»: Медлительные крымские автомобилисты вывели туристов из себя Специалисты: Полные девочки-подростки более склонны к депрессии Брэд Питт может лишиться права опеки над детьми Илья Яббаров нашёл замену беременной Алёне Савкиной Вышел новый трейлер легендарного скетч-шоу «ХБ2» Учёные открыли механизм развития фиброза Очевидец снял неудачную попытку НЛО спрятаться за облаками Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз и показала ножку ребенка За слова о возможной отмене пенсий Володина в сети смешали с грязью Google научила виртуального ассистента читать новости вслух Офтальмологи: Виагра может восстановить потерянное зрение
| | США изучат возможное влияние российских С-400 на американские ЗРС

США изучат возможное влияние российских С-400 на американские ЗРС

Сегодня, 10:16

На данный момент в США ведется изучение возможности влияния российских С-400 на американские ЗРС. На составление отчета по следам подобного изучения дается 90 полных дней.

 

В течение всего этого времени, то есть упомянутых трех месяцев, поставки F-35 туркам будут приостановлены. Запрет Белый дом теперь намерен оформить уже со всеми формальностями и юридически, дабы вопрос ни у кого не возникал.

За этот период администрация США должна полностью завершить работу над докладом, в котором будет говорится о влиянии контракта России и Турции по российским зенитным ракетным системам С-400 на применение Анкарой американских зенитных систем. Также будет проведен всесторонний анализ того, как закупка отразится на применении двух видов американских истребителей и трех разновидностей вертолетов.

Положение о составлении упомянутого доклада содержится в оборонном бюджете США на 2019 год. Адресован документ представителям Конгресса. Данный документ был подписан Дональдом Трампом буквально накануне.

Ответственным за подготовку доклада называют министра обороны США Стивена Мнучина и госсекретаря США Майка Помпео. Пока работа над документом не будет завершена, власти Соединенных Штатов не станут поставлять Турции истребители F-35.

Контракт на поставку С-400 между Россией и Турцией был подписан в декабре прошлого года. Ожидается, что первые «Триумфы» до Анкары доберутся уже в марте 2020 года.


Николай Офицеров
Новости по теме
Белый дом может при необходимости вернуть военных США из Сирии
Белый дом может при необходимости вернуть военных США из Сирии

Американская администрация по-прежнему заинтересована в том, чтобы как можно скорее вернуть военнослужащих США из Сирии на родину. Говорится об этом в…

60 высланных из США российских дипломатов не пустят на территорию Украины
60 высланных из США российских дипломатов не пустят на территорию Украины

СБУ ввела запрет на въезд в Украину на протяжении пяти лет 60 российским дипломатам, высланным из США.

Лавров квалифицировал заявление США о поставках С-400 Турции как шантаж
Лавров квалифицировал заявление США о поставках С-400 Турции как шантаж

Глава российского МИД Сергей Лавров высказался о намерениях США наложить санкции на Турцию в случае закупки Анкарой российских С-400. По мнению руководителя…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости