США изучат возможное влияние российских С-400 на американские ЗРС

На данный момент в США ведется изучение возможности влияния российских С-400 на американские ЗРС. На составление отчета по следам подобного изучения дается 90 полных дней.

В течение всего этого времени, то есть упомянутых трех месяцев, поставки F-35 туркам будут приостановлены. Запрет Белый дом теперь намерен оформить уже со всеми формальностями и юридически, дабы вопрос ни у кого не возникал.

За этот период администрация США должна полностью завершить работу над докладом, в котором будет говорится о влиянии контракта России и Турции по российским зенитным ракетным системам С-400 на применение Анкарой американских зенитных систем. Также будет проведен всесторонний анализ того, как закупка отразится на применении двух видов американских истребителей и трех разновидностей вертолетов.

Положение о составлении упомянутого доклада содержится в оборонном бюджете США на 2019 год. Адресован документ представителям Конгресса. Данный документ был подписан Дональдом Трампом буквально накануне.

Ответственным за подготовку доклада называют министра обороны США Стивена Мнучина и госсекретаря США Майка Помпео. Пока работа над документом не будет завершена, власти Соединенных Штатов не станут поставлять Турции истребители F-35.

Контракт на поставку С-400 между Россией и Турцией был подписан в декабре прошлого года. Ожидается, что первые «Триумфы» до Анкары доберутся уже в марте 2020 года.

Николай Офицеров