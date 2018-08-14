Киев спрогнозировал колоссальный ущерб от прекращения торговли с Россией

На Украине вспомнили, что страна уже столкнулась с рядом последствий после разрыва отношений с Москвой.

Киев ждет колоссальный ущерб от прекращения торговли с Россией, спрогнозировал экс-министр экономики Виктор Суслов во время выступления на телеканале «112 Украина». Политик считает, что РФ по-прежнему остается главным торговым партнером для Украины. По его мнению, украинскому государству от торговой дружбы с Москвой достается много выгоды. Страна не только сбывает свои товары, но и имеет возможность закупать крайне необходимое, отметил Виктор Суслов. Экс-министр в качестве примера упомянул о закупках Украиной в России ядерного топлива, необходимого для работы электростанций.

Суслов напомнил, что у Киева возникло много трудностей после прекращения торгового сотрудничества с соседней страной. К примеру, этот вопрос затронул космическую отрасль. Теперь Украина не выпускает ракеты и не участвует в запуске космических аппаратов, добавил политик. Авиационная отрасль также пострадала. Суслов отметил, что Киев уже три года не выпускает самолеты.

Виктор Суслов назвал предложение Виктора Ющенко, который советует прекратить торгово-экономические отношения с Россией, неумным. Бывший экономист уверен, что это нанесет колоссальный ущерб стране, в частности экономике. Только от транзита газа Киев потеряет около 3 млрд долларов в год, добавил экс-министр.

Мирослава Донцова