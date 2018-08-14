Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

От Редактора

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

Сюжеты:

«Олени педальные»: Медлительные крымские автомобилисты вывели туристов из себя Специалисты: Полные девочки-подростки более склонны к депрессии Брэд Питт может лишиться права опеки над детьми Илья Яббаров нашёл замену беременной Алёне Савкиной Вышел новый трейлер легендарного скетч-шоу «ХБ2» Учёные открыли механизм развития фиброза Очевидец снял неудачную попытку НЛО спрятаться за облаками Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз и показала ножку ребенка За слова о возможной отмене пенсий Володина в сети смешали с грязью Google научила виртуального ассистента читать новости вслух Офтальмологи: Виагра может восстановить потерянное зрение Поклонники обвинили Стаса Садальского в испорченности
| | Киев спрогнозировал колоссальный ущерб от прекращения торговли с Россией

Киев спрогнозировал колоссальный ущерб от прекращения торговли с Россией

Сегодня, 08:29

На Украине вспомнили, что страна уже столкнулась с рядом последствий после разрыва отношений с Москвой.

 

Киев ждет колоссальный ущерб от прекращения торговли с Россией, спрогнозировал экс-министр экономики Виктор Суслов во время выступления на телеканале «112 Украина». Политик считает, что РФ по-прежнему остается главным торговым партнером для Украины. По его мнению, украинскому государству от торговой дружбы с Москвой достается много выгоды. Страна не только сбывает свои товары, но и имеет возможность закупать крайне необходимое, отметил Виктор Суслов. Экс-министр в качестве примера упомянул о закупках Украиной в России ядерного топлива, необходимого для работы электростанций.

Суслов напомнил, что у Киева возникло много трудностей после прекращения торгового сотрудничества с соседней страной. К примеру, этот вопрос затронул космическую отрасль. Теперь Украина не выпускает ракеты и не участвует в запуске космических аппаратов, добавил политик. Авиационная отрасль также пострадала. Суслов отметил, что Киев уже три года не выпускает самолеты.

Виктор Суслов назвал предложение Виктора Ющенко, который советует прекратить торгово-экономические отношения с Россией, неумным. Бывший экономист уверен, что это нанесет колоссальный ущерб стране, в частности экономике. Только от транзита газа Киев потеряет около 3 млрд долларов в год, добавил экс-министр.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Украинский националист назвал период, когда наступит война с Россией
Украинский националист назвал период, когда наступит война с Россией

29 апреля украинский националист сообщил, что государство может начать войну с Россией. Дмитрий Корчинский поведал о том, что сейчас Киев в стадии ожидания. …

Нам не потянуть: ВСУ признали, что Украина не готова к войне с Россией
Нам не потянуть: ВСУ признали, что Украина не готова к войне с Россией

 Информацией об этом поделился офицер штаба операции Объединенных сил (ООС), которая пришла на замену так называемой АТО.

Киев в ступоре: В скором времени Украина окажется без российского газа
Киев в ступоре: В скором времени Украина окажется без российского газа

Государство Петра Порошенко скоро окончательно лишится поставки газа из России, независимо от того, что страна получает доход в миллиарды долларов. С такой…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости