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| | «Закрытый малоразговорчивый человек»: В Госдуме ничего не знают о свадьбе Поклонской

«Закрытый малоразговорчивый человек»: В Госдуме ничего не знают о свадьбе Поклонской

Сегодня, 22:53

Информация о свадьбе экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской обрастает всё большими деталями. Корреспонденты связались с депутатом Госдумы Светланой Журовой, чтобы выяснить правду.

 

Народная избранница не пролила свет на ситуацию. Журова назвала Поклонскую «закрытым малоразговорчивым человеком». В парламенте с экс-прокурором Крыма практически никто не общается. Журова приятельских отношений с Поклонской не имеет, поэтому ничего интересного рассказать о ее замужестве не может. К кому лучше обратиться за информацией депутат тоже не сказала. В Госдуме ничего не знают о свадьбе народной избранницы.

В СМИ появились данные о бракосочетании Поклонской с уполномоченным по правам человека Иваном Соловьевым. Политики якобы закрутили служебный роман, который закончился предложением руки и сердца. Свадьба состоялась в Крыму, на торжество пригласили самых близких людей жениха и невесты. Официальные источники в лице Поклонской и Соловьева о памятном событии молчат. Некоторые издания полагают, что сведения о свадьбе являются фейковыми.


Домбровский Сергей
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