Советчик Порошенко показал снимок формы ВСУ с нашивками СС

Депутат восхвалял военное обмундирование, как будто он подрабатывает продавцом-консультантом.

Чиновник опубликовал снимок в соцсети Facebook. На снимке запечатлен отдыхающий боец, а на земле форма с нацисткой нашивкой. На военной одежде увидели «черное солнце» - знак фашистов гитлеровского Рейха.

«Да, взгляд фиксирует форму, которой не было 4 года назад…» — не может нарадоваться Бирюков новым обмундированием украинской армии.



И вправду, 5 лет назад в ВСУ не носили форму с нашивками СС.

Накануне советчик Петра Порошенко знатно оконфузился. Чиновник всячески восхвалял так называемую «новинку» от военно-производственного завода «Богдан». В ходе подробного рассмотрения выяснилось, что украинское предприятие скопировало сталинскую гаубицу Д-20 и брежневскую «Мсту».