Житель Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, который считает себя главой движения за возрождение российского гусарства, отреагировал на слухи о бракосочетании экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Мужчина рад, что депутат Госдумы нашла достойного избранника. Он пожелал ей счастья в личной жизни и выразил уверенность, свадьба состоялась благодаря ему. Шишков рассказал о таинственной связи между ним и Поклонской. Гусар на данный момент тоже встретил женщину мечты и совершенно доволен своей личной жизнью. Он очень беспокоился, поскольку в прошлом разбил сердце Поклонской. По словам жителя Екатеринбурга, политик смогла строить серьезные отношения только через год после его ухода.

Бракосочетание Поклонской и уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева состоялось в Крыму. Некоторые источники называют сведения об этом событии ложными. Представители государственных деятелей не спешат подтверждать информацию о церемонии, но опровергать данные об этом они доже не удосужились.

Домбровский Сергей