Для сражения в море у украинской армии нет достаточных мощностей.

Начальник отделения военной авиации ВСУ 13 августа проинформировал прессу, что украинская армия будет наносить авиаудары по российским кораблям, чтобы избежать прямого столкновения в море. Дело в том, что в Украине нет достаточных мощностей для ведения сражения на воде, а единственным вариантом атаки является атака с воздуха.

В связи с этим обстоятельством украинская авиация в последнее время часто и усиленно тренируется. Военные оттачивают навыки по преодолению противовоздушной обороны и нанесению авиаударов по цели. Тем временем в Украине начали усилено подогревать антироссийские настроения у населения. В этот СМИ заявляют, что Россия по «незаконным» обстоятельствам четыре месяца подряд продолжает блокировать украинские порты.

Тем временем, ни о какой блокировке речь не идет, но российские пограничные службы только проводят досмотр судов Украины согласно договору от 2004 года.