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| | Стреляет кастрюлями: Расхваленный Порошенко танк жестко раскритиковали в Сети

Стреляет кастрюлями: Расхваленный Порошенко танк жестко раскритиковали в Сети

Сегодня, 19:57

Президент Петр Порошенко опубликовал в Facebook ролик с испытаний нового украинского танка Т-72АМТ, созданного специалистами Киевского завода.

 

Боевая машина работает в режиме стрельбы разными боеприпасами, включая нацеленные исключительно на цель ракеты «Комбат». Мощности этого вооружения хватит для уничтожения вражеской техники. С помощью использования высококлассного оружия танк ликвидирует военные объекты противника на расстоянии пяти километров. Новая боевая машина оснащена приборами ночного видения и слежения. Такими словами хвалит Т-72АМТ Порошенко. Процесс испытания на полигонах Т-72АМТ не впечатлил пользователей, и они жестко раскритиковали технику, выпущенную Киевским предприятием.

Бойовий танк Т-72АМТ проходить випробування

Це основний бойовий танк Т-72АМТ, який був розроблений та виготовлений ДП "Київський бронетанковий завод". Нині він проходить вогневі випробування на військових полігонах. Під час випробувань нова бойова машина опрацьовує всі режими стрільби різними типами боєприпасів, включаючи високоточні керовані ракети "Комбат". Потужності "Комбату" достатньо для знищення навіть найзахищених ворожих танків. Завдяки використанню високоточної зброї можливо знищити бронетехніку противника на дальності до 5 км. Новий танк також отримав прилади нічного бачення з сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління для всіх членів екіпажу та нічний приціл для ведення вогню високоточними ракетами. Продовжуємо посилювати обороноздатність українського війська! #НоваАрмія

Gepostet von Петро Порошенко am Montag, 13. August 2018

Один из юзеров поинтересовался, чем стреляет украинский танк: кастрюлями или тушенкой. Они напомнили Порошенко, что Т-72АМТ на самом деле является усовершенствованной советской техникой. Некоторые из комментаторов изъявили желание увидеть главу Украины в этом танке на передовой.


Домбровский Сергей
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