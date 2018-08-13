Представители Поклонской и Соловьева понятия не имеют об их свадьбе

Информация о бракосочетании экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской с главой уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым, якобы состоявшемся на прошедших выходных на полуострове, обладает эффектом взорвавшейся бомбы.

Ведущие СМИ интересуются этим событием и ищут новые сведения относительно случившегося. Тем временем представители Полонской и Соловьева понятия не имеют о свадьбе. Корреспонденты связались с ними, но пресс-секретарь уполномоченного сразу же заявил, что не имеет права рассказывать о личной жизни чиновников. Представитель Поклонской сказала, будто она уехала отдыхать и когда вернется одному Богу известно. Официального подтверждения информации о браке экс-прокурора Крыма и Ивана Соловьева до сих пор не поступало.

В Сети появилась фотография, на которой запечатлена Поклонская в свадебном платье рядом с уполномоченным по правам человека в нарядном костюме. Позже удалось доказать, данный снимок является фейковым. Поклонская отказалась комментировать личную жизнь. Многие журналисты сомневаются в том, состоялась свадьба на самом деле или информация об этом событии является ложью. Суть заключается в том, что сведения о бракосочетании Поклонской с Соловьевым никто официально не объявлял, но и не опровергал.

Домбровский Сергей