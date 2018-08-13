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| | Экс-муж Поклонской посетил Екатеринбург для развенчания их брака

Экс-муж Поклонской посетил Екатеринбург для развенчания их брака

Сегодня, 18:16

Экс-муж «самого красивого прокурора» Андрей Красильников посетил в Екатеринбурге духовника для развенчания их брака. Наталья Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.

 

Красильников пошел в церковь, чтобы его экс-жена смогла без проблем в очередной раз обвенчаться в церкви с новым избранником. Поклонская не заключала брак в ЗАГС со своим предыдущим супругом. Духовные служители говорят, что в церкви нет специального обряда по развенчанию брака. Красильников просто поговорил со священником и отправиться домой. Церковь может обвенчать человека не более трех раз. Про и повторном создании семьи процесс происходит так, как и в предыдущий раз, просто не возлагаются венцы на головы новоиспеченных супругов.

Посетившего прошлый раз церемонию уральского режиссера Сергея Алиева не пригласили. Он понимает Поклонскую, поскольку не очень приятно звать на свадьбу человека неоднократно. «Самый сексуальный прокурор» и Иван Соловьев закрутили служебный роман, который закончился бракосочетанием. Церемония состоялась 11-12 августа в кругу коллег и родственников в Крыму. Поклонская не захотела обсуждать личную жизнь с журналистами и отказалась отвечать на вопросы.


Домбровский Сергей
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