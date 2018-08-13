Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

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Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

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От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

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| | Минобороны опубликовало в Сети ролик, демонстрирующий силу ВКС России

Минобороны опубликовало в Сети ролик, демонстрирующий силу ВКС России

Сегодня, 17:45

Минобороны опубликовало ролик в честь 106-летия создания военно-воздушных сил России. В видео продемонстрирована сила ВКС РФ.

 

Мощь различных видов авиации державы поразила пользователей Сети. В ролике показано, как экипажи Су-34 осуществляют патрулирование над Сирией. Юзеры увидели новейшую винтокрылую машину, названную в честь известного героя фильмов «Терминатора». Также пользователям представили вертолет «Ночной охотник». Показан процесс отстрела тепловых ловушек транспортным воздушным судном Ил-76.

Генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что действующая власть прилагает максимальные усилия, чтобы усовершенствовать оборонный комплекс страны. Авиация получает новейшие самолеты, созданные с использованием передовых технологий. Все это положительно сказывается на выполнение поставленных страной задач перед ВКС РФ.

Российская авиация пополнилась воздушными суднами Су-35С, Су-300СМ, Су-34. В российской авиации радуют глаз истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковым комплексом «Кинжал». В техническом парке ВКС РФ появились вертолеты Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35. Гордостью штурмовой авиации является Су-25СМЗ и Як-130. Несравненным по грузоподъемности эксперты называют транспортный самолет Ил-76МД-90А. В России активно разрабатываются новые виды авиатехники.


Домбровский Сергей
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