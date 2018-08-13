Песков: Турция не просила у России поддержки после обвала лиры

Пресс-секретарь российского президента рассказал, о чем по телефону говорили главы государств.

13 августа состоялся телефонный разговор турецкого лидера Реджепа Эрдогана и российского президента Владимира Путина. Как объяснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Турция не просила у России поддержки после обвала своей национально валюты лиры, но разговор напрямую затрагивал большие турецко-российские проекты.

Обсуждались такие темы как возведение «Турецкого потока», а также АЭС "Аккую". Помимо этого существует общий турецко-российский инвестиционный фонд, есть и совместные компании, которые функционируют на взаимной основе. На вопрос представителей СМИ о том, повлияет ли обвал национальной валюты Турции на реализацию нынешних проектов, Песков ответил, что ему ничего про это не известно, но сейчас ситуация развивается своим чередом.

По мнению пресс-секретаря, в сейчас недопустимо даже предполагать, что Россия обладает ресурсами для оказания помощи Турции.