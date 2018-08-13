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| | Украинский генерал подозревает Россию в желании «дойти до Днепра»

Украинский генерал подозревает Россию в желании «дойти до Днепра»

Сегодня, 16:36

Украинский генерал запаса Игорь Романенко убежден, Россия намерена завоевать юго-восток Украины. У Киева есть единственный выход спастись от Москвы – обратиться за помощью к Евросоюзу и США.

 

Генерал подозревает, что Россия собирается «дойти до Днепра», начав атаку с Азовского моря. Больше всего Романенко смущает присутствие там кораблей с крылами ракетами «Калибр». Это оружие военный назвал копией американского «Томагавка». Они якобы способны преодолеть 2500 километров и покрыть всю территорию Украины. Генерал убежден, Москва желает забрать у Киева часть земель. РФ не намерена ограничиваться Крымом, в Генштабе России назревает план «дойти до Днепра».

Романенко знаменит своими противоречивыми высказываниями. Ранее он заявлял, что Россия нападет на Украину, используя субмарины. Дабы избежать «агрессии» генерал предлагал киевской власти организовать процесс создания ракет, способных долететь до Москвы и Петербурга – двух важнейших мегаполисов РФ.


Домбровский Сергей
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