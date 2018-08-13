Политолог из Львова предложил отдать Донбасс России

Киевские власти обязаны прекратить военные действия в Донбассе. Он должны прислушаться к мнению жителей данной территории. Если люди хотят присоединиться к России, то нужно предоставить им эту возможность. Такое заявление сделал политолог из Львова Олег Хавич.

Специалист убежден, киевская власть пытается заставить всех граждан Украины придерживаться единой идеологии, а это в существующих реалиях невозможно. Политолог из Львова настоятельно рекомендует отдать Донбасс России, прекратить вооруженные столкновения с бойцами ДНР и ЛНР, установить мир и придерживаться новых правил. Эксперт уверен, не нужно идти против желания людей.

В Донбассе продолжается война с 2014 года. После того, как от выполнения обязанностей президента Украины отстранили Виктора Януковича в Донецкой и Луганской областях возникло движение сопротивления действующей киевской власти. Жители этих территорий не захотели признавать нынешних политиков и решили выйти из состава страны, подобно Крыму.

Домбровский Сергей