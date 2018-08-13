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| | Историки РАН поспорили о заявлении, что Россия является младшим братом Украины

Историки РАН поспорили о заявлении, что Россия является младшим братом Украины

Сегодня, 12:45

Руководитель Центра по истории Древней Руси института РАН Владимир Кучкин обвинил главу Центра украинских исследований Виктора Мироненко в незнании прошлых событий.

 

Владимир Кучкин убежден, человек, называющий Россию младшим братом Украины плохо ориентируется в событиях давно минувших дней или же умышленно вводит в заблуждение неспециалистов в этой области. Мироненко доказывает, будто украинцы существовали в глубокую древность, но это обман. В IX веке была только Русь, и она включала в себя все народы, которые сейчас считают себя отдельными республиками. По крайней мере это касается Белоруссии и Украины.

По словам Кучкина, украинский национализм, наблюдаемый в наши дни, развивался еще в 90-е годы XIX века в Малороссии. Возникший там капитализм начал стремительно завоевывать позиции. Украинские националисты видели бедственное положение своего народа по сравнению с жителями соседних стран и захотели догнать их в культурном развитии.

Заявление Кучкина является реакцией на слова Мироненко, что Россия является «младшим братом» Украины и Киев обязан беспокоиться за политические решения, принимаемые в этой стране. Такие высказывания считаются попыткой сделать героями нацистов Степана Бандеру и Романа Шухевича.


Домбровский Сергей
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