Милонов предложил запретить называть «колбасой» продукты, содержащие менее 50% мяса

Ненатуральный мясной продукт обязаны именовать «имитацией колбасного изделия», заявил депутат Госдумы.

Виталий Милонов с данным предложением обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Политик уверен, что государство поступит правильно, если запретит производителям и продавцам всех уровней использовать названия для продуктов, обманывающих покупателей. К примеру, Милонов отметил, что мясные продукты, содержащие менее 50% натурального мяса, производители не могут называть «колбасой». «Имитация колбасного изделия» - лучшее название для ненатуральных продуктов, уверен Милонов. Депутат подчеркнул, что сейчас все чаще людям предлагают продукты, не относящиеся к мясу. А такая продукция, отметил Милонов, негативно отражается на организме человека. Поэтому политик предложил отмечать на этикетках ненатуральной продукции риски для здоровья граждан.

Прохладительные напитки зарубежного производства Виталий Милонов также раскритиковал, отметив, что ситуация в данной сфере не лучше. Депутат уверен, что зарубежные лимонады и соки – химические продукты, способные нанести вред здоровью человека.

В начале весны Виталий Милонов предложил сократить производство одноразовых мангалов, которыми граждане засоряют окружающую среду.

Мирослава Донцова