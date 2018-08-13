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| | Минприроды снижает расходы на экологию в России

Минприроды снижает расходы на экологию в России

Сегодня, 12:03

Представители ведомства рассказали о своей инициативе на встрече президиума Совета по стратегическому развитию под началом премьера Дмитрия Медведева.

 

Минприроды РФ уменьшает бюджет национального проекта «Экология» на 17,1% (-320 миллиардов рублей). В общей сумме на проект власти планируют выделить полтора триллиона рублей из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников.

Больше всего в материальном плане пострадала программа «Чистая вода», по которой 99% граждан обязаны быть обеспечены качественной питьевой водой. В ближайшие несколько лет на это Минприроды израсходует в два раза меньше запланированного: вместо 551 миллиарда чуть более 158 миллиардов.

Материальные траты на «Экологию» будут окончательно установлены в середине осени. Глава группы по экологии совета при правительстве Рашид Исмаилов заметил, что сокращение расходов является некритичным. По его словам, важное значение имеет модернизация механизмов водоснабжения, проводимая по новым технологиям, которые смогут обеспечить эффект как в экономике, так и в экологии.


Никита Готский
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