Москва открестилась от причастности к фашистским митингам в США

Речь о происходивших там митингах. В 2017 году весь мир наблюдал за тем, что происходит в маленьком городе Шарлоттсвилл, где столкнулись ультраправые националисты, а также различные либеральные силы, в том числе борцы за права темнокожих.

Информация о том, что Москва не имеет никакого отношения к фашистским митингам в США, появилась на официальном сайте Кремля после того, как ФБР, уже в очередной раз, выступили с заявлением о том, что нашли «российский след» в том или ином негативном событии в Америке. На этот раз «жребий» пал на беспорядки в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. Информация об этом размещена также в официальном Facebook посольства России в США.

В дипломатическом ведомстве утверждают, что в канун годовщины происшествий ФБР начинает искать «русский след» даже в столкновения на почве расовой ненависти.

«Возникает вполне резонный вопрос: где хотя б один факт в подтверждение этих инсинуаций? Их не имеется в принципе. Тоже самое касается и других обвинений в адрес Российской Федерации, которые абсурдны», - отмечается в сообщении.

В посольстве добавили также, что в этом свете не будет удивительным, если Москву также станут обвинять в организации протестов в Вашингтоне, прошедших вчера.

«Переваливать ответственность на других гораздо проще, чем пытаться реально решить внутренние проблемы, подтверждающие, что спустя 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность, по всей видимости, так и не была изжита», - заявили дипломаты в своем заявлении.

Николай Офицеров