«Все только ублажают электорат»: Украинский депутат Вадим Рабинович жестко раскритиковал приветствие «Слава Украине!»

Как известно, оно было внесено в официальный армейский устав и теперь является желательным.

«Я бы с удовольствием говорил эти слова в сильной, мужественной и процветающей Украине. Это, однако, инициируют все те, кто наше государство свел к совершенно другому, потому у меня есть по этому поводу сомнения», - утверждает Рабинович.

Украинский депутат достаточно жестко раскритиковал приветствие «Слава Украине!», отметив, что под эти крики, на самом деле, ничего хорошего сделано не было.

При этом, Рабинович добавил, что слоган ему очень нравится. Он подчеркивает и то, что во время предвыборной кампании никто не желает заниматься вещами, которые можно назвать рациональными. Все, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы «ублажить собственный электорат».

Стоит напомнить, что президент Порошенко ранее поручил изменить в воинском составе Украины приветствие советского образца: «Здравствуйте, товарищи!» на фразу «Слава Украине!». В ответ следовало сказать: «Героям слава!», а не «Здравия желаю», как это было раньше.

Приветствие планировалось использовать во время военного парада, который приурочен ко Дню независимости Украины, который регулярно отмечается 24 августа.

Проблема с фразой «Слава Украине – героям слава!» не только в том, что описал Рабинович. Изначально она использовалась украинскими националистами, среди которых Организация украинских националистов*, находившаяся под военным крылом Украинской повстанческой армии*.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Николай Офицеров