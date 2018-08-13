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| | В Черное море вошел оснащенный противоракетной системой американский эсминец

В Черное море вошел оснащенный противоракетной системой американский эсминец

Сегодня, 10:24

Сообщается, что речь идет о судне «Карни», на борту которого находится оборонный функционал типа Aegis.

 

В минувшее воскресенье он был зафиксирован в Черном море. Информацией об этом поделились представители Шестого флота ВМС США, добавив, что на его борту имеется надежная противоракетная система.

Эсминец «Карни» в Черное море вошел специально для проведения особых операций, связанных с обеспечением безопасности на море, а также ради улучшения возможностей, благодаря которым Соединенные Штаты могут сотрудничать с сотрудниками и партнерами в данном регионе.

«Прибытие «Карни» в Черное море показывает нашу исключительную приверженность идеалам безопасности и стабильности в данном регионе. Наше время, проведенное здесь, поможет нам в вопросах, связанных с улучшением взаимодействия и обмена информацией и опытом непосредственно со странами-партнерами», - отметил он.

«Карни» ранее уже заходил в Черное море в январе текущего года. Именно тогда председателем Общероссийского движения по поддержке флота, капитаном первого ранга Михаилом Ненашевом, была высказана точка зрения о том, что данный шаг можно рассматривать как угодно, но точно не как дружеский.

Эскадренные миноносцы четвертого поколения, на борту которых находится оружие типа «Арли Берк» - это самый крупносерийный тип надводного боевого корабля с водоизмещением более пяти тысяч тонн. Боевые возможности системы противоракетной обороны «Иджис» способны выполнять задачи по предназначению в условиях высокой степени угрозы, если таковая имеется от потенциального противника.


Николай Офицеров
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