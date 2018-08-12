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Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

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| | Пользователи предположили, как Порошенко поднимет флаг Украины над Ялтой

Пользователи предположили, как Порошенко поднимет флаг Украины над Ялтой

Сегодня, 21:44

Идея украинского президента заинтересовала жителей России. Некоторые из них стали гадать, каким образом он воплотит ее в жизнь.

 

Ранее Петр Порошенко поздравил Ялту с Днем Города и пообещал поднять над крымским городом флаг Украины. Один из пользователей предположил, что инициативу главы государства с легкостью можно реализовать, так как в Донецкой области имеется курортная деревня Ялта. «Один звонок и дело сделано»,- пишет юзер. Другой автор потребовал немедленного прекращения передвижений Порошенко, которого он назвал «Петей Антипохмелином», во времени.

Не так давно Петр Порошенко пропал из виду после крестного церковного хода в Киеве. Журналисты телеканала «1+1» с сарказмом предположили, что президент снова отправился на отдых в Испанию. Позже глава государства «нашелся» в одном из киевских ресторанов, где развлекался вместе с родственниками.


Никита Готский
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