Пользователи предположили, как Порошенко поднимет флаг Украины над Ялтой

Идея украинского президента заинтересовала жителей России. Некоторые из них стали гадать, каким образом он воплотит ее в жизнь.

Ранее Петр Порошенко поздравил Ялту с Днем Города и пообещал поднять над крымским городом флаг Украины. Один из пользователей предположил, что инициативу главы государства с легкостью можно реализовать, так как в Донецкой области имеется курортная деревня Ялта. «Один звонок и дело сделано»,- пишет юзер. Другой автор потребовал немедленного прекращения передвижений Порошенко, которого он назвал «Петей Антипохмелином», во времени.

Не так давно Петр Порошенко пропал из виду после крестного церковного хода в Киеве. Журналисты телеканала «1+1» с сарказмом предположили, что президент снова отправился на отдых в Испанию. Позже глава государства «нашелся» в одном из киевских ресторанов, где развлекался вместе с родственниками.

Никита Готский