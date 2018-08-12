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| | Пособие по бизнесу вместо Библии: Бывшая ассистентка Трампа рассказала о нем поразительные вещи

Пособие по бизнесу вместо Библии: Бывшая ассистентка Трампа рассказала о нем поразительные вещи

Сегодня, 20:49

Омароса Маниголт Ньюман за время работы на президента США накопила массу интересных подробностей. Их хватило на целую книгу. На данный момент она занимается ее выпуском и мимоходом поделилась некоторыми занятными подробностями.

 

Бывшая ассистентка Дональда Трампа рассказала о нем поразительные вещи. Она поделилась с журналистами выдержками из своей новой книги. Омароса Маниголт Ньюман оказалась американским аналогом украинского майора Мельниченко – все конфиденциальные беседы и рабочие совещания с участием первого лица страны ассистентка записывала на диктофон. Судя по собранным ею сведениям, американский президент человек импульсивный, вспыльчивый и нестабильный. Однако по-настоящему шокировало помощницу намерение Трампа присягать во время инаугурации не на Библии, а на написанной им самим книге «Искусство сделки». «Пособие по бизнесу вместо Библии! Непостижимо!», - изумилась бывшая ассистентка.

Маниголт добавила, что Трамп планировал на этом заработать. По его словам, «Искусство сделки» – это мировой бестселлер, величайшая деловая книга всех времен, а он как раз собирается заключать выгодные сделки для всей страны. Кроме того, Трамп намеревался сделать копии инаугурационного издания и продать их, уже даже подсчитывал заработки. Когда же помощница показала степень своего изумления, он сделал вид, что пошутил.

Омароса рассказала еще об одном пикантном случае. однажды она случайно заметила, как шеф съел клочок бумаги. И это при том, что президент жутко, панически боится микробов. За американским лидером водится привычка давать подчиненным обидные прозвища. К примеру, министра образования Бетси Девос он называет «бестолковой Дэви», а генеральный прокурор Джефф Сешнс получил кличку «Бенджамин Баттон». Даже зять Трампа, Джаред Кушнер, не избежал этой участи. Президент назвал его «сладким», что в его понимания является синонимом пассивного гомосексуалиста. Книга под названием «Нестабильный: Рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе» выходит уже 14 августа. Правда, эксперты сомневаются в достоверности изложенных там фактов.


Дарья Светозарова
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