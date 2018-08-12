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| | Эксперт из Украины: Россия невероятно быстро возродила военную промышленность Крыма

Эксперт из Украины: Россия невероятно быстро возродила военную промышленность Крыма

Сегодня, 20:42

Специалисты провели исследование по росту производства в регионе за 2014-2016 года и оказались в шоке от полученных сведений.

 

Главный редактор BlackSeaNews (Украина) Андрей Клименко заявил, что в Крыму идет возрождение военной промышленности после присоединения полуострова к РФ. В официальной статистике не принимаются во внимание данные, связанные с энергетикой, Минобороны и военно-промышленным спектром. Объемы выработки на фабриках в Крыму засчитываются в показатели новых собственников в России. Так, на заводе «Море» сооружаются три ракетных корвета ближней морской зоны, имеющих на вооружении ряд крылатых ракет «Калибр-НМ».

Невероятно быстрый рост военной промышленности в Крыму, считает эксперт, являет угрозу как для Киева, так и для Запада. Андрей Клименко подчеркнул, что увеличение производства на полуострове в минувшем году по сравнению с 2015 годом составил более 430%, а с 2016-го: 227,6%.

Ранее украинский КПП на границе с Крымом возле Армянска приостановил свою работу. Возле объекта при выезде из России скопились десятки транспортных средств. В ФСБ по полуострову не могут объяснить такой поворот событий со стороны украинской стороны.


Никита Готский
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