Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Француз-доброволец рассказал о найденных ценностях на Донбассе

Француз-доброволец рассказал о найденных ценностях на Донбассе

Сегодня, 20:26

Многие военнослужащие из различных государств воюют по обе стороны баррикад, но впечатления у всех разные.

 

Уроженец Шампани (Франция) окончил на родине военную академию, получил звание старшего лейтенанта и переехал в Москву для работы над диссертацией. С 2015 года он служил в полку «Пятнашка» несколько месяцев. За это время он понял, что жители Донбасса напоминают коренных французов, оборонявших свою землю в прошлые века. Доброволец нашел здесь ценности, которые были у его предков, но потерянные нынешним поколением. Француз признается, что для него Донбасс - это пример консолидации народа в сложные времена, а также сопротивление.

Воевавший ранее за ВСУ житель Австралии в составе «Грузинского легиона» сообщил прессе о военной форме плохого качества, когда служил в Украине. Помимо этого, его сослуживцы часто употребляли алкоголь, но самая большая проблема - нехватка провизии и питьевой воды.


Никита Готский
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