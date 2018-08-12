Многие военнослужащие из различных государств воюют по обе стороны баррикад, но впечатления у всех разные.

Уроженец Шампани (Франция) окончил на родине военную академию, получил звание старшего лейтенанта и переехал в Москву для работы над диссертацией. С 2015 года он служил в полку «Пятнашка» несколько месяцев. За это время он понял, что жители Донбасса напоминают коренных французов, оборонявших свою землю в прошлые века. Доброволец нашел здесь ценности, которые были у его предков, но потерянные нынешним поколением. Француз признается, что для него Донбасс - это пример консолидации народа в сложные времена, а также сопротивление.

Воевавший ранее за ВСУ житель Австралии в составе «Грузинского легиона» сообщил прессе о военной форме плохого качества, когда служил в Украине. Помимо этого, его сослуживцы часто употребляли алкоголь, но самая большая проблема - нехватка провизии и питьевой воды.

Никита Готский