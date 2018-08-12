Жириновский поддержал идею об изъятии сверхдоходов у промышленников

Политик считает, что обозначенная помощником президента сумма в 500 миллиардов может быть увеличена.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский согласен с инициативой Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у крупных промышленных компаний России. По его словам, в РФ имеется огромное количество ресурсов, от продажи которых обычный народ ничего не получает. Вырученные деньги, считает Жириновский, можно израсходовать на развитие государства. Предложение поддержал президент России Владимир Путин, а главы корпораций, в свою очередь, выразили недовольство, услышав идею Белоусова.

Ранее Жириновский потребовал запретить показ передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Он считает, что шоу эксплуатирует грязные и низменные инстинкты людских душ: намерение обсудить других и узнать самые неприглядные стороны существования граждан. Жириновский заявил, что такие передачи только портят жизнь населения.

Никита Готский