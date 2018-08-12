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| | Может повторить: Шойгу резко ответил министру обороны Германии на призывы говорить с Россией силой

Может повторить: Шойгу резко ответил министру обороны Германии на призывы говорить с Россией силой

Сегодня, 18:34

Поводом для этого стало противоречивое заявление Урсулы фон дер Ляйен.

 

Глава министерства Российской Федерации заявил, что, в первую очередь, Германии не стоит забывать, что она сделала России в свое время.

«После всего того, что Германия сделала нашей стране, я думаю, что там еще лет 200 по этому поводу не надо бы говорить и выступать. Тем более с такими призывами. Не буду говорить еще жестче и грубее. Я думаю, меня поняли. Спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», - заявил Шойгу.

В сети сразу же начали повторять знаменитый слоган, только перекладывая его на российского министра обороны. «Может повторить», - отмечали пользователи различных публичных сообщество, комментируя слова министра.

Следует напомнить, что в апреле Ляйен, говоря о необходимости сохранения санкций против Москвы, заявила, что президент Путин ни в какой степени не воспринимает слабости, а признание или снисхождение не делают его более дружественным.

Главным аспектом своего заявления она выставила важность быть готовыми к тому, что во время диалога с Москвой будет занята позиция единства и силы.


Николай Офицеров
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