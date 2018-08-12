Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер Систему охлаждения Samsung Galaxy Note 9 сравнили с прошлогодним Galaxy Note 8 Поклонники боятся, что Бузова находится в шаге от анорексии «Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone «Мой любимый фрукт!»: Подписчики оценили «персики» Анюты Рай «Слова Вайкуле – предательство»: В Совфеде напомнили, кто её сделал популярной Ученые: Соль не так вредна для здоровья, как принято считать Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой Отцу Меган Маркл не разрешили произнести речь на свадьбе дочери «Пусть поет у немцев на корпоративах»: Заявление Вайкуле о выступлениях в Крыму вызвало гнев в соцсетях Жители одного дома в Ростове платят налоги Украине
| | Страны Каспийского моря подписали конвенцию о правовом статусе Каспия

Страны Каспийского моря подписали конвенцию о правовом статусе Каспия

Сегодня, 16:40

Идею документа обсуждали с середины 90-х годов, а согласовали основные нормы только погода назад.

 

Главы РФ, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркмении подписали Конвенцию о положении Каспийского моря. Документ создаст платформу для разработки разграничения недр и дна, на основе чего в будущем будет определена доля каждого государства. Стороны пришли к соглашению о правилах, по которым станет осуществляться судоходство, построение трубопроводов и многое другое. От участников требуется установка своих территориальных вод не больше 15 морских миль о первоначальных линиях и рыболовную зону, к ним прилегающей.

Помимо этого, участники саммита заключение договор о взаимодействии в экономической сфере и транспортном факторе. Речь идет о привлечении новых грузопотоков и развитии пассажирских перевозок.

Положительно отнесся к подписанию Конвенции глава МИД России Сергей Лавров. Он охарактеризовал встречу «хорошим результатом», названный Владимиром Путиным как «историческим успехом». Президент РФ во время саммита призвал его участников развивать на Каспие туризм, он считает, что регион может каждый год принимать до миллиона отдыхающих, но для этого нужна качественная инфраструктура.


Никита Готский
Новости по теме
Илон Маск и другие компании в области технологий отказались от смертельного оружия, оснащенного ИИ
Илон Маск и другие компании в области технологий отказались от смертельного оружия, оснащенного ИИ

 Стало известно, что Илон Маск и другие разработчики передовых технологий подписали конвенцию о запрете смертельного оружия на базе ИИ.

Великобритания и Саудовская Аравия подписали военный контракт на 2 млрд долларов
Великобритания и Саудовская Аравия подписали военный контракт на 2 млрд долларов

Великобритания и Саудовская Аравия заключили торговое соглашение общей суммой в два миллиарда долларов. Помимо этого участники сделки договорились о поставке…

Ford и Volkswagen собираются объединиться в стратегический альянс
Ford и Volkswagen собираются объединиться в стратегический альянс

На этой неделе американская компания Ford и немецкий Volkswagen подписали договор о сотрудничестве. И это не первый такой случай, все больше компаний…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости