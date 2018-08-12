Страны Каспийского моря подписали конвенцию о правовом статусе Каспия

Идею документа обсуждали с середины 90-х годов, а согласовали основные нормы только погода назад.

Главы РФ, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркмении подписали Конвенцию о положении Каспийского моря. Документ создаст платформу для разработки разграничения недр и дна, на основе чего в будущем будет определена доля каждого государства. Стороны пришли к соглашению о правилах, по которым станет осуществляться судоходство, построение трубопроводов и многое другое. От участников требуется установка своих территориальных вод не больше 15 морских миль о первоначальных линиях и рыболовную зону, к ним прилегающей.

Помимо этого, участники саммита заключение договор о взаимодействии в экономической сфере и транспортном факторе. Речь идет о привлечении новых грузопотоков и развитии пассажирских перевозок.

Положительно отнесся к подписанию Конвенции глава МИД России Сергей Лавров. Он охарактеризовал встречу «хорошим результатом», названный Владимиром Путиным как «историческим успехом». Президент РФ во время саммита призвал его участников развивать на Каспие туризм, он считает, что регион может каждый год принимать до миллиона отдыхающих, но для этого нужна качественная инфраструктура.

Никита Готский