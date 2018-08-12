На Украине задержали «российского шпиона»

Гражданина России, приехавшего на Украину путешествовать, подозревают в шпионаже.

Задержали россиянина, снимающего позиции силовиков на камеру мобильного телефона, военнослужащие одной из механизированных бригад ВСУ. В пресс-службе «операции объединенных сил» отмечается, что мужчина на мобильный телефон снимал позиции военных на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Фотографии, сделанные гражданином России, отданы экспертам для изучения.

Известно, что россиянин, проживающий в Сургуте, приехал на Украину с целью посмотреть достопримечательности. В пресс-службе ООС не сообщается, где именно задержали мужчину. Военнослужащие удивились тому факту, что турист интересовался не культурными памятниками страны, а силовыми подразделениями ВСУ. Специалисты не стали раскрывать имя задержанного. В Сети Facebook опубликованы снимки его заграничного паспорта и водительских прав, выданных в Ханты-Мансийском автономном округе. В паспорте отмечено, что мужчина родился Донецкой области Украинской ССР.

10 августа СБУ задержали в Херсоне танкер с российским экипажем. Позже украинские власти заявили, что к членам экипажа никаких претензий не имеют. Судно задержали из-за того, что оно принадлежит компании, в отношении которой Киев ввел санкции.

Мирослава Донцова