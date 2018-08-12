Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер Систему охлаждения Samsung Galaxy Note 9 сравнили с прошлогодним Galaxy Note 8 Поклонники боятся, что Бузова находится в шаге от анорексии «Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone «Мой любимый фрукт!»: Подписчики оценили «персики» Анюты Рай «Слова Вайкуле – предательство»: В Совфеде напомнили, кто её сделал популярной Ученые: Соль не так вредна для здоровья, как принято считать Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой Отцу Меган Маркл не разрешили произнести речь на свадьбе дочери «Пусть поет у немцев на корпоративах»: Заявление Вайкуле о выступлениях в Крыму вызвало гнев в соцсетях Жители одного дома в Ростове платят налоги Украине
| | В Верховной Раде призвали лишать гражданства украинцев-предателей

В Верховной Раде призвали лишать гражданства украинцев-предателей

Сегодня, 15:44

По мнению Юрия Березы, жителей оккупированных территорий страны нужно лишать украинского гражданства «без суда и следствия».

 

Получивших паспорта РФ украинцев нужно лишать гражданства, уверены в Верховной Раде, они предатели. Депутаты призвали отнимать украинские паспорта автоматически, не прибегая к суду. В частности, такое мнение выразил политик Юрий Береза. Депутат добавил, что данный вопрос имеет некоторые исключения. Одно из них – украинцы, получившие российский паспорт скрытно. Такие граждане, считает Береза, должны быть под присмотром спецслужб. А в отношении украинцев, которых насильно заставили принять российское гражданство, нужно организовать расследование, добавил депутат.

В конце апреля главой Украины Петром Порошенко было выдвинуто предложение внести некоторые изменения в закон о гражданстве. В частности, власти намеревались добавить пункт, согласно с которым все жители Крыма, принимавшие участие в выборах президента РФ и получивших российское гражданство, лишались украинских паспортов. Глава полуострова Сергей Аксенов резко высказался о предложении президента Украины, заявив что это еще одно неадекватное решение руководства Незалежной.

Напомним, Киевские власти считают АРК аннексированной территорией. Отдельные регионы Донецкой и Луганской областей также признаны Киевом оккупированными Россией. Еще в 2016 году Владимир Путин заявил, что вопрос о принадлежности полуострова «исторически закрыт».


Мирослава Донцова
Новости по теме
Порошенко не станет лишать крымчан украинского гражданства
Порошенко не станет лишать крымчан украинского гражданства

Ранее в украинскую Верховную раду поступил законопроект, предусматривающий лишение гражданства Украины всех жителей Крыма, которые получили паспорта Российской…

Порошенко собирается лишить крымчан украинского гражданства
Порошенко собирается лишить крымчан украинского гражданства

Петр Порошенко отберет украинского паспорта у крымчан, принявших российское гражданство. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение парламента.

Жительница Челябинска лишилась гражданства из-за ошибки чиновников
Жительница Челябинска лишилась гражданства из-за ошибки чиновников

Наталья Юркина, жительница Челябинска, внезапно стала апатридом. Из-за ошибки чиновников она лишилась гражданства Российской Федерации. Об этой новости…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости