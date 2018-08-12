В Верховной Раде призвали лишать гражданства украинцев-предателей

По мнению Юрия Березы, жителей оккупированных территорий страны нужно лишать украинского гражданства «без суда и следствия».

Получивших паспорта РФ украинцев нужно лишать гражданства, уверены в Верховной Раде, они предатели. Депутаты призвали отнимать украинские паспорта автоматически, не прибегая к суду. В частности, такое мнение выразил политик Юрий Береза. Депутат добавил, что данный вопрос имеет некоторые исключения. Одно из них – украинцы, получившие российский паспорт скрытно. Такие граждане, считает Береза, должны быть под присмотром спецслужб. А в отношении украинцев, которых насильно заставили принять российское гражданство, нужно организовать расследование, добавил депутат.

В конце апреля главой Украины Петром Порошенко было выдвинуто предложение внести некоторые изменения в закон о гражданстве. В частности, власти намеревались добавить пункт, согласно с которым все жители Крыма, принимавшие участие в выборах президента РФ и получивших российское гражданство, лишались украинских паспортов. Глава полуострова Сергей Аксенов резко высказался о предложении президента Украины, заявив что это еще одно неадекватное решение руководства Незалежной.

Напомним, Киевские власти считают АРК аннексированной территорией. Отдельные регионы Донецкой и Луганской областей также признаны Киевом оккупированными Россией. Еще в 2016 году Владимир Путин заявил, что вопрос о принадлежности полуострова «исторически закрыт».

Мирослава Донцова