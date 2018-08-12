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| | На инаугурации Трамп хотел принести присягу не на Библии, а своей книге о бизнесе

На инаугурации Трамп хотел принести присягу не на Библии, а своей книге о бизнесе

Вчера, 23:30

Это увеличило бы продажи «величайшей деловой книги», предполагал американский бизнесмен.

 По итогам выборов в 2016 году президентом США стал эксцентричный бизнесмен Дональд Трамп, но недавно вскрылись подробности его инаугурации. Бывшая сотрудница его администрации в собственной книге «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» рассказала, как на инаугурации будущий глава Вашингтона хотел принести присягу не на Библии, а своей книге о бизнесе.

В книге «Искусство сделки» Трамп описал собственные уникальные коммерческие стратегии, которые помогли ему обогатиться и которые бизнесмен собирался использовать во время руководства США. Свою книгу нынешний американский лидер называет «величайшей деловой книгой», а присяга на ней только повысила бы ее продажи. Естественно, Трамп выдвигал это предложение как шутку, но экс-сотрудница его администрации восприняла ее абсолютно серьезно.

Книга женщины появится в продаже в магазинах США через пару дней. В ней, по словам ее автора Омаросы Манигол-Ньюман, приведены дискредитирующие сведения про Дональда Трампа.


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