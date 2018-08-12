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| | Минобороны рассекретило документ приказа Сталина о бомбардировке Берлина

Минобороны рассекретило документ приказа Сталина о бомбардировке Берлина

Сегодня, 10:59

Исторический документ, написанный вручную руководителем СССР, датируется 1941 годом.

Российское Минобороны в честь Дня авиации сняло секретность с приказа главы Советского Союза Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина. Рукописный документ, создание которого приписывают самому генсекретарю, датирован 1941 годом. Под ним уже стояла подпись Сталина, а сам приказ обязывал совершать авиационные налеты на Берлин начиная с 8-9 августа.

Военные летчики СССР выполнили приказ – с аэродрома в Эстонии была совершена серия налетов для сбрасывания бомб на столицу нацисткой Германии. В конце августа советские самолеты вынуждены были прекратить атаки, так как немецкая армия заняла эстонский Таллин.

Кроме того были обнародованы документы, которые раскрывают военные подвиги летчиков Советского Союза. Например, речь идет о младшем лейтенанте Владимире Гуляеве – после боя он смог совершить удачную посадку полуразбитого самолета всего на одно шасси.


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