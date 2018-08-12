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| | Шойгу предостерег Германию от разговора с Россией с «позиции силы»

Шойгу предостерег Германию от разговора с Россией с «позиции силы»

Сегодня, 10:38

Министр обороны РФ напомнил, к чему могут привести разговоры с Москвой с «позиции силы».

 

Сергей Шойгу высказался в ответ на заявление главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, предложившего ужесточить разговор с РФ. Министр России предостерег Германию от данного шага, вспомнив историю. Шойгу отметил, что власти ФРГ должны помнить то, что их страна натворила в РФ в недалеком прошлом. Учитывая прошлое, немецкие власти должны осторожнее выдвигать подобные заявления, добавил Шойгу. Министр посоветовал поинтересоваться у дедушек, как это иметь разговор с Россией с силовой позиции. Сергей Шойгу также подчеркнул, что Москва всегда готова сотрудничать со всеми.

Действовать в отношении России с «позиции силы» - решение не одной страны. В частности, кроме Германии, подобные заявления сделали Великобритания и Эстония. Немецкий министр Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Владимир Путин не станет более дружественным в случае признания. Урсула выступила за сохранение российских санкций. Кроме того, Ляйен добавила, что РФ незаконно забрала полуостров Крым, а также встала на защиту Башара Асада, сирийского президента. Министр призвала страны быть готовыми к силе и единству в диалоге с Россией.

Ранее Сергей Шойгу отметил, что за два года сформировано более 70 воинских частей на западном военном округе. Министр добавил, что боевой состав войск западного направления требует постоянного совершенствования.


Мирослава Донцова
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