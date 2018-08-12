В Латвии рассказали о «катастрофической ситуации» в стране из-за обострения отношений с Россией

Алексей Медведев, латвийский политик, признался, что страна лишилась миллионов евро на фоне ухудшения отношений с РФ.

По словам депутата партии «Согласие», в стране сложилась не очень приятная ситуация - из-за «испорченных» латвийско-российских связей «страдает» главная доходная часть бюджета страны – сфера транзита. Алексей Медведев в своем аккаунте Facebook отметил, что не может не рассказать о «катастрофической ситуации», сложившейся в Латвии. Из-за обострения отношений с Россией государство понесло убытки в отрасли транзита, подчеркнул политик. Он заявил, что резкое снижение потока транзитных грузов отмечено во многих городах, к примеру, в Вентспилсе, которого «кормит» порт. Медведев уточнил, что в 2016 году в бюджет страны поступило 700 млн евро от морского и железнодорожного транспорта, а в нынешнем году ситуация ухудшилась и доходы продолжают снижаться.

По мнению латвийского политика, ситуацию можно спасти, если идти на компромиссы. Медведев отметил, что все миллионы уходят в Балтику, где РФ возвела новые порты. Он уверен, что Европа все равно будет получать российский груз. А Латвия, которую исключили из этой схемы, окажется в числе проигравших.

Мирослава Донцова