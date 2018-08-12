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| | «А гонорары свои помнит?»: Гаспарян прокомментировал парадоксальную речь Вайкуле

«А гонорары свои помнит?»: Гаспарян прокомментировал парадоксальную речь Вайкуле

Сегодня, 09:45

Знаменитая певица Лайма Вайкуле ранее сообщила обществу, что никогда не выступит в Крыму и не жалеет о развале СССР. Известный российский корреспондент Армен Гаспарян прокомментировал острые высказывания литовской исполнительницы.

 

11 августа Вайкуле выступила в Одессе. Там она заявила, что ни за какие деньги не станет давать концерт в Крыму. Также знаменитость подчеркнула, что не имеет ностальгии по распавшемуся СССР. Однако Гаспоряну высказывания показались крайне парадоксальны, так как именно в Советском Союзе Лайма Вайкуле получила великое начало звездной карьеры.

«Стесняюсь спросить: а гонорары свои той эпохи помнит?» — подметил корреспондент в соцсети Twitter.

Также высказывания Вайкуле прокомментировал представитель Государственного совета крымской республики Николай Юрьевич. Чиновник считает, что певица решила совершить пиар-ход с помощью острых речей в сторону Крыма и СССР.


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