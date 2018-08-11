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Джим Керри высмеял намерение Трампа создать космические войска

Сегодня, 22:18

Свое мнение комик выразил в Twitter. «Ваше президентство теряет популярность?...Вперед у глупости и дальше», - пишет он.

Вице-глава США Майкл Пенс недавно заявил, что их основу власти страны начнут формировать через два года. Предполагается, что к данному времени в Пентагоне появится отдельное министерство, которое будет работать над разработкой космических сил.

Сегодня известный актер Джим Керри обнародовал карикатуру на Трампа, высмеяв его намерение создать космические силы. Он показал картинку, на которой Трамп и Пенс изображены в одежде астронавтов с надписями «Космические войска». Указ о создании космических вооружений лидер Белого дома подписал в июне.

Ранее Дональд Трамп рассказал о прогрессе в торговой сфере с Мексикой, при этом он заметил надобность принимать во внимание интересы фермеров и машиностроителей. Своего мексиканского коллегу он назвал «абсолютным джентльменом». На счет Канады Трамп не так настроен оптимистично, отмечая высокие торговые пошлины соседей.


Никита Готский
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