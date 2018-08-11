Экс-сотрудница Белого дома заявила, что Трамп ел бумагу в кабинете

За странным занятием «засекла» президента экс-глава по связям Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман. Об этом она написала в своих мемуарах.

По словам бывшей работницы резиденции американских президентов, в начале минувшего года она увидела, как в Овальном кабинете Дональд Трамп ест какую-то бумагу. По ее словам, глава США всегда являлся гермофобом, но тем не менее пришла в шок от увиденного. «На ней было что-то очень деликатное», - пишет она в своей книге. Трамп в мемуарах чиновницы изображен как расист и самовлюбленный человек. Соратники президента считают, что в томе содержится только ложь и несправедливые обвинения.

Ранее Дональд Трамп поблагодарил рэпера Канье Уэста за поддержку. Муж Ким Кардашьян согласен с проводимой политикой главы государства и назвал многовековое рабство африканцев в США их добровольным выбором.

Никита Готский