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 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Экс-сотрудница Белого дома заявила, что Трамп ел бумагу в кабинете

Экс-сотрудница Белого дома заявила, что Трамп ел бумагу в кабинете

Сегодня, 20:46

За странным занятием «засекла» президента экс-глава по связям Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман. Об этом она написала в своих мемуарах.

По словам бывшей работницы резиденции американских президентов, в начале минувшего года она увидела, как в Овальном кабинете Дональд Трамп ест какую-то бумагу. По ее словам, глава США всегда являлся гермофобом, но тем не менее пришла в шок от увиденного. «На ней было что-то очень деликатное», - пишет она в своей книге. Трамп в мемуарах чиновницы изображен как расист и самовлюбленный человек. Соратники президента считают, что в томе содержится только ложь и несправедливые обвинения.

Ранее Дональд Трамп поблагодарил рэпера Канье Уэста за поддержку. Муж Ким Кардашьян согласен с проводимой политикой главы государства и назвал многовековое рабство африканцев в США их добровольным выбором.


Никита Готский
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