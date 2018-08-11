Депутаты из Украины подрались, вспомнив гей-парад

Выясняли отношения Сергей Лещенко и Игорь Мосийчук в эфире телекомпании NewsOne.

Украинские парламентарии обсуждали тему гей-парадов. Мосийчук заявил своему оппоненту, что тот бывал на таком шествии в Киеве и объяснил, что править государством сложнее, нежели «ходить по гей-парадам».

Лещенко вспомнил председателя Радикальной партии Олега Ляшко, которого подозревают в гомосексуализме. Депутат заявил, что член этой же политической фракции может тоже попасть в неловкую ситуацию, связанную с ЛГБТ. Далее Мосийчук предложил Лещенко не беседовать на данные темы, но унять конфликт не удалось. Соратник Ляшко схватил трость и принялся оскорблять оппонента, но свидетели происшествия разняли двух противников.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что в украинской политике на сегодня имеется огромное число психически нездоровых лиц и дилетантов, количество которых постоянно увеличивается с каждыми выборами в стране.

Никита Готский