Дональд Трамп благодарит Канье Уэста за слова поддержки

Президент отметил снижения безработицы среди уроженцев Африки, уровень трудоустройства афроамериканцев в США находится ныне на самом высоком уровне за всю историю государства.

Глава Белого дома Дональд Трамп благодарит за поддержку рэпера Канье Уэста и отмечает желание чернокожих официально работать в стране. «Это меняет ситуацию», - пишет в своем Twitter-аккаунте Трамп.

Вчера Канье Уэст заявил, что искренне поддерживает политику Трампа в США. По его словам, прежде ему советовали помалкивать касательно его взглядов, иначе его музыкальной карьере придет конец. Музыкант утверждает, что ему потребовалось время, дабы доказать верность собственных слов в адрес действующего президента.

Весной Уэст сообщил, что рабство в США было добровольным выбором африканцев. «Когда слышишь о 400-летнем рабстве…400 лет? Это звучит как выбор», - рассказ он. Он считает, что психологические итоги рабства и сейчас преследуют афроамериканцев. «Холокост это евреи, рабство это чернокожие», - заявил он.

Никита Готский