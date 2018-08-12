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| | Эксперт поделился комментарием об идее Балакина потребовать компенсацию бизнесу за снос павильонов

Эксперт поделился комментарием об идее Балакина потребовать компенсацию бизнесу за снос павильонов

Сегодня, 12:46

Не так давно кандидат на пост столичного мэра от «Союза горожан» М.Балакин сообщил о том, что в отношении московского правительства будет подан иск. В заявлении будет изложено требование по выплате компенсации предпринимателям мегаполиса за снос незаконно построенных павильонов. Как считает глава центра урегулирования социальных конфликтов О.Иванов, господин Балакин просто занимается демагогией. Об этом рассказал сайт Москва-онлайн.

 По словам эксперта, М.Балакин использует ситуацию с павильонами исключительно для своей избирательной кампании. Однако всем понятно, что его заявление — чистой воды демагогия. Все предприниматели, которые хотели получить компенсацию, уже прошли необходимые суды. По этой причине возвращаться к теме павильонов с точки зрения здравого смысла и права просто бессмысленно.

По мнению О.Иванова, господин Балакин представляет собой «кандидата-спойлера». Он активно ведет себя в стремлении получить голоса тех избирателей, которые отдали бы их за других кандидатов, если бы он не принимал участие в выборах.


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