«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Мнения

«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

В Индонезии пропал самолет с девятью пассажирами на борту «Мы крепче, чем крепость Измаил»: «Дом-2» остается на своем месте «Противостояние телестройщиц»: Ксения Бородина открыто воюет против Ольги Бузовой Ведущий шоу «Где логика?» жестоко поиздевался над Ольгой Картунковой «Батька и хан зарвались»: Назарбаеву и Лукашенко пророчат судьбу Януковича В Ростовской области агрессивная пенсионерка разгромила детскую площадку «Булки перевесили»: У Ольги Бузовой заметили признаки сколиоза Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ
| | ФСИН опровергает информацию о похудении Сенцова на 30 кг

ФСИН опровергает информацию о похудении Сенцова на 30 кг

Сегодня, 14:10

Прежде в Сети появились данные, что режиссер похудел на 30 килограммов. Представители ФСИН отметили, что дефицита массы тела у заключенного не наблюдается.

 

ФСИН опровергает, что Олег Сенцов похудел в российской тюрьме на 30 килограммов, от предложенной госпитализации он отказался.

Несколько дней назад родственники Сенцова заявили, что состояние здоровья Сенцова можно охарактеризовать как «катастрофическое». Задержанный якобы написал им, что вскоре может умереть. Вскоре украинский омбудсмен Людмила Денисова обнародовала снимки Сенцова, и сославшись на свою российскую коллегу, заявила, что его состояние ныне остается удовлетворительным. Обвиненный в терроризме гражданин Украины постоянно находится под присмотром врачей, которые говорят, что беспокойств за его положение нет.

Ранее американское посольство В РФ призвало Москву освободить Сенцова. Дипломаты переживают за здоровье режиссера и требуют выпустить на свободу всех политических заключенных из Украины.


Никита Готский
Новости по теме
Жена Петра Порошенко появилась на публике в футболке с изображением Олега Сенцова
Жена Петра Порошенко появилась на публике в футболке с изображением Олега Сенцова

Марина Порошенко, супруга украинского президента, активно продвигает в массы мнение о необходимости выпустить из российской колонии украинского режиссера Олега…

Режиссер-арестант Сенцов объявил голодовку ради украинских политзаключенных
Режиссер-арестант Сенцов объявил голодовку ради украинских политзаключенных

 Олег Сенцов в данный момент находится в российской колонии «Белый медведь». Он отказывается от пищи, так как считает политику Москвы неправильной. Такое…

«Месть за Сенцова»: В Киеве призвали к геноциду русских, живущих в Украине
«Месть за Сенцова»: В Киеве призвали к геноциду русских, живущих в Украине

 Украинский журналист Айдер Муждабаев и еще один «патриот» Мустафа Найем в социальных сетях призвали ловить русских агентов, угрожать им автоматами и требовать…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости