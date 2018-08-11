ФСИН опровергает информацию о похудении Сенцова на 30 кг

Прежде в Сети появились данные, что режиссер похудел на 30 килограммов. Представители ФСИН отметили, что дефицита массы тела у заключенного не наблюдается.

ФСИН опровергает, что Олег Сенцов похудел в российской тюрьме на 30 килограммов, от предложенной госпитализации он отказался.

Несколько дней назад родственники Сенцова заявили, что состояние здоровья Сенцова можно охарактеризовать как «катастрофическое». Задержанный якобы написал им, что вскоре может умереть. Вскоре украинский омбудсмен Людмила Денисова обнародовала снимки Сенцова, и сославшись на свою российскую коллегу, заявила, что его состояние ныне остается удовлетворительным. Обвиненный в терроризме гражданин Украины постоянно находится под присмотром врачей, которые говорят, что беспокойств за его положение нет.

Ранее американское посольство В РФ призвало Москву освободить Сенцова. Дипломаты переживают за здоровье режиссера и требуют выпустить на свободу всех политических заключенных из Украины.

Никита Готский