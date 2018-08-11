«Батька и хан зарвались»: Назарбаеву и Лукашенко пророчат судьбу Януковича

Пользователи Сети обсуждают высказывания президентов Белоруссии и Казахстана.

Недавно глава Белоруссии Александр Лукашенко достаточно резко высказался про Россию. По словам белорусского президента, в сложный для его страны период «россияне ведут себя по-варварски» и отказываются выполнять свои обязательства в ЕАЭС. Пользователи считают, что «батька зарвался» в контексте своих высказываний. Многие считают, то он, как и Назарбаев, хочет угодить как России, так и ее политическим противникам из других стран.

Недавно президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал про «историческое решение» про Каспий, которое будет принято по итогам сложных переговоров уже завтра. Хоть в казахском МИД уточнили, что о размещении военных на этой территории речи быть не может, многие пользователи Сети сам факт саммита оценили негативно. Переговоры сравнивают с пощечиной российскому правительству во главе с президентом Владимиром Путиным от партнеров из Казахстана.

Пользователи считают, из-за того, что «белорусский батька и казахский хан зарвались» их может постигнуть та же судьба, что Виктора Януковича в 2013 году на Украине.