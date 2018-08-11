В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Ведущий шоу «Где логика?» жестоко поиздевался над Ольгой Картунковой «Батька и хан зарвались»: Назарбаеву и Лукашенко пророчат судьбу Януковича В Ростовской области агрессивная пенсионерка разгромила детскую площадку «Булки перевесили»: У Ольги Бузовой заметили признаки сколиоза Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей
| | «Батька и хан зарвались»: Назарбаеву и Лукашенко пророчат судьбу Януковича

«Батька и хан зарвались»: Назарбаеву и Лукашенко пророчат судьбу Януковича

Сегодня, 12:48

Пользователи Сети обсуждают высказывания президентов Белоруссии и Казахстана.

Недавно глава Белоруссии Александр Лукашенко достаточно резко высказался про Россию. По словам белорусского президента, в сложный для его страны период «россияне ведут себя по-варварски» и отказываются выполнять свои обязательства в ЕАЭС. Пользователи считают, что «батька зарвался» в контексте своих высказываний. Многие считают, то он, как и Назарбаев, хочет угодить как России, так и ее политическим противникам из других стран.

Недавно президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал про «историческое решение» про Каспий, которое будет принято по итогам сложных переговоров уже завтра. Хоть в казахском МИД уточнили, что о размещении военных на этой территории речи быть не может, многие пользователи Сети сам факт саммита оценили негативно. Переговоры сравнивают с пощечиной российскому правительству во главе с президентом Владимиром Путиным от партнеров из Казахстана.

Пользователи считают, из-за того, что «белорусский батька и казахский хан зарвались» их может постигнуть та же судьба, что Виктора Януковича в 2013 году на Украине.


Новости по теме
Лукашенко: России следует ожидать ответа Белоруссии из-за ограничения поставок молока
Лукашенко: России следует ожидать ответа Белоруссии из-за ограничения поставок молока

Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии, обсудил сложившуюся ситуацию с поставками белорусского молока в Российскую Федерацию с Михаилом…

Лукашенко отрицает скорый референдум в Белоруссии
Лукашенко отрицает скорый референдум в Белоруссии

Лидер Белоруссии отметил, что в ближайшее время в стране не будет референдума, так как «не до него». В настоящее время в Белоруссии на повестке дня стоят…

Лукашенко назвал повышение цен огромной проблемой для Белоруссии
Лукашенко назвал повышение цен огромной проблемой для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время последнего заседания назвал повышение цен на продукты питания глобальной проблемой номер один для граждан его…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости