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| | Порошенко понадеялся поднять флаг Украины над Ялтой и Крымом

Порошенко понадеялся поднять флаг Украины над Ялтой и Крымом

Сегодня, 12:39

Президент Украины именует город «жемчужиной» Крыма, расписав свои мечты на личной странице в Facebook.

 

По словам Петра Порошенко, Ялта по праву называется крымской жемчужиной, а сам полуостров «настоящая жемчужина украинского государства». Президент понадеялся, что когда-нибудь в Ялте будет поднят желто-синее знамя. Помимо этого Порошенко пожелал услышать исполнение украинского гимна в городах Крыма.

Сегодня Ялта отмечает День города. Первое упоминание о населенном пункте датируется 1154 годом, во времена СССР Ялта получила неофициальный статус всесоюзной здравницы.

В июле Порошенко заявил, что украинский флаг вскоре поднимется в бухтах «украинского Севастополя». В МИД России заметили, что это станет возможным, только если в городе появится консульство Украины.


Никита Готский
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Президент также пообещал, что жители крымского города ещё услышат исполнение национального гимна Украины.

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