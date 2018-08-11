На Украине угрожают арестовать очередное судно РФ

Борис Бабин, являющийся официальным представителем главы Украины в Крыму, рассказал о возможном задержании морского судна в порту Херсона. Дипломат заявил, что 10 августа сотрудники СБУ зафиксировали и занесли нарушителя в базу данных, чтобы в суде не могли оправдать сотрудников «Механика Погодина». О таком известии Бабин сообщил в соцсети Facebook.

Чиновник отметил, что судно еще не скоро появится на своей родине, так как его сотрудники нарушили государственный закон. Бабин уточнил, что морской лайнер принадлежит компании, которая числится в санкционном списке Украины.

В марте этого года уже был подобный случай, но с рыболовецким судном «Норд». Инцидент зафиксирован в Азовском море. Владимир Горбенко, главнокомандующий судна, обвинен в незаконном въезде и выезде на «оккупированную землю Украины». Двум членам экипажа удалось вернуться обратно в РФ, остальных семерых до сих пор держат в Украине.