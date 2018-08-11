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| | Представитель Госдумы Александр Коровников умер на 64 году жизни

Представитель Госдумы Александр Коровников умер на 64 году жизни

Сегодня, 09:46

Депутат был важным членом Государственной думы. Чиновник состоял в партии «Единая Россия». Александр Коровников погиб 10 августа по неизвестным причинам. Печальную новость сообщили в пресс-службе фракции.

 

Депутат скончался на 64 году жизни. Коровников стал членом Госдумы 18 сентября позапрошлого года. Чиновника в парламент выдвинула его же партия. Также высокопоставленная личность занимала пост в комитете Госдумы по оборонным делам. К сожалению, причину смерти и дату прощальной церемонии, никто не сообщает.
Александр Коровников уроженец Липецкой области (город Грязи). В 1976 году мужчина закончил обучение в Высшем политучилище МВД. В начале 2000-х Коровникова отмечают лучшим сотрудником МВД и почетным представителем Счетной палаты.


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