В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей «Плоская, как доска»: В Сети активно обсуждают грудь Бузовой Ди Каприо прав: Ученые объяснили, почему человек не помнит начала сна «Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции Петросян расстроен выносом его семейного конфликта на всеобщее обозрение
| | Посольство РФ в США пошутило над заявлением Вашингтона о создании космических войск

Посольство РФ в США пошутило над заявлением Вашингтона о создании космических войск

Сегодня, 09:13

В Twitter-аккаунте ведомства появилась запись «Доброе утро, Космические войска!», к которой было прикреплена эмблема соответствующих войск России и ссылка на их сайт. Американские СМИ назвали этот жест «жестоким троллингом» администрации.

 

В прошедший четверг вице-президент США Майк Пенс объявил, что страна планирует создать до 2020 года военное министерство по космосу. А ранее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что нужно выделить военно-космические войска как отдельный вид. Это, по его мнению, необходимо, чтобы США «не плелись» за РФ и КНР. Накануне, 10 августа, посольство РФ в США в официальном Twitter-аккаунте пошутило над заявлением Вашингтона о создании космических войск. Ведомство разместило приветствие «Доброе утро, Космические войска» с эмблемой и ссылкой на сайт Космических войск РФ.

Американские СМИ уже отреагировали на комментарий российских дипломатов. Телекомпания CNN назвала твит российского ведомства «жестоким троллингом» администрации президента США.


Виктория Озерова
Новости по теме
Астронавт NASA высмеял идею Трампа о создании космических войск
Астронавт NASA высмеял идею Трампа о создании космических войск

 Марк Келли считает такую задумку «глупой», поскольку воздушные войска уже занимаются подобной деятельностью. Соответствующая публикация появилась в…

Пентагон готов создать космические войска по инициативе Трампа
Пентагон готов создать космические войска по инициативе Трампа

Пентагон готов осуществить планы Дональда Трампа, согласно которым необходимо создать космические войска. Соответствующую информацию сообщила представитель…

Трамп поведал о создании Космических сил США
Трамп поведал о создании Космических сил США

Американский лидер Дональд Трамп в Калифорнии в рамках своего выступления перед военнослужащими заявил о том, что вскоре на базе ВС США будут созданы…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости