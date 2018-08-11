Посольство РФ в США пошутило над заявлением Вашингтона о создании космических войск

В Twitter-аккаунте ведомства появилась запись «Доброе утро, Космические войска!», к которой было прикреплена эмблема соответствующих войск России и ссылка на их сайт. Американские СМИ назвали этот жест «жестоким троллингом» администрации.

В прошедший четверг вице-президент США Майк Пенс объявил, что страна планирует создать до 2020 года военное министерство по космосу. А ранее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что нужно выделить военно-космические войска как отдельный вид. Это, по его мнению, необходимо, чтобы США «не плелись» за РФ и КНР. Накануне, 10 августа, посольство РФ в США в официальном Twitter-аккаунте пошутило над заявлением Вашингтона о создании космических войск. Ведомство разместило приветствие «Доброе утро, Космические войска» с эмблемой и ссылкой на сайт Космических войск РФ.

Американские СМИ уже отреагировали на комментарий российских дипломатов. Телекомпания CNN назвала твит российского ведомства «жестоким троллингом» администрации президента США.

Виктория Озерова