Официальный представитель МИД: Россия готовит зеркальные санкции против США

Мария Захарова выступила на пресс-конференции в Сербии. Дипломат заявила, что РФ готовит ответные санкции, которые будут направлены на американскую державу и ее политику.

Официальный член МИД заявляет, что российским представителям приходится вводить очередные зеркальные санкции вместо того, чтобы придумывать варианты по улаживанию отношений. Мария Захарова считает, что США вводят очередные санкции из-за исчерпанных ресурсов. Если в стране нет средств, то и нет дальнейшего развития. Ранее из-за ограничительных мер, что направлены на Россию, Соединенным Штатам неоднократно удавалось выходить из кризиса.

Также дипломат добавила, что в последнее время США направляют санкции не только на РФ, но и на другие страны: КНР, Иран или же Евросоюз.

8 августа власти Америки заявили, что из-за «дела Скрипалей» Россия снова будет обложена ограничительными мерами, которые начнут действовать с 22 августа 2018 года.