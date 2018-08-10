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| | Трампа подозревают в специальном обвале доллара

Трампа подозревают в специальном обвале доллара

Сегодня, 19:39

Президент США может применить специальное ухудшение национальной валюты в рамках торговой войны для усиления позиций американской экономики.

Аналитики считают, что периодически сторонники Дональда Трампа намекают в заинтересованности слабого курса доллара. Глава Белого дома, как считают эксперты, может пойти на намеренное ослабление «зеленого» на фоне постоянных обвинений со стороны Пекина, манипулирующим курсом юаня, создавая при этом торговое преимущество товарам из КНР. Примером приводятся твиты Трампа, где он обвиняет Европу и Китай в специальном манипулировании курсами валют, а увеличение ставки со стороны Федеральной резервной системы лишь вредит экономике США.

Ранее Дональд Трамп ввел санкции против Турции, в частности повысив налоги на алюминий и сталь, после чего турецкая лира резко снизилась в отношении доллара. До этого лидер Анкары Реджеп Эрдоган призвал рядовых соотечественников поддержать национальную валюту.


Никита Готский
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