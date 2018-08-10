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| | Турчинов рассказал о «грозном» оружии, которого нет у России

Турчинов рассказал о «грозном» оружии, которого нет у России

Сегодня, 19:30

По словам политика, ее важными особенностями являются точность, дальность, отличная мобильность и высокая скорость ведения огня.

Рассуждая о новом оружии Украины, Александр Турчинов заявил, что гаубица «Богдана» наносит удары по целям на дистанции до 60 километров. Секретарь СНБО заметил, что орудие обладает 155-мм калибром, принятым на вооружение армиями стран, входящих в НАТО. Турчинов подчеркнул, что таким оружием даже не владеют российские вооруженные силы, посоветовав «врагам Украины хорошо запомнить его».

В начале лета руководитель компании «Укроборонпром» Павел Букин заявил, что Киев станет «задавливать» РФ не числом военных, а «крутым оружием». Он считает, что ныне в стране ведется тестирование крылатой боеголовки, а также пообещал, что в компании создадут орудие, которое нанесет противнику максимальный ущерб за короткий срок.

В июне президент Украины Петр Порошенко заявил о покупках зарубежной продукции военного назначения для производителей оружия. Он также убрал ограничения касательно прямых договоров на импортное оружие для силовиков.

Ранее Александр Турчинов заявил, что Россия в любой момент может начать полномасштабное наступление на украинскую территорию. В мае на Донбассе он сообщил, что Москва готовит в регионе новые провокации против ВСУ.


Никита Готский
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