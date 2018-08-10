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| | Помощник Путина прокомментировал анекдот бизнесмена после предложения изымать сверхдоходы

Помощник Путина прокомментировал анекдот бизнесмена после предложения изымать сверхдоходы

Сегодня, 19:00

Андрей Белоусов, ранее предложивший изъять 500 миллиардов рублей у промышленников, прокомментировал шутку, сказанную бизнесменом.

Хозяин металлургического комбината Новолипецка Владимир Лисин рассказал анекдот про зайца, который открыл неприбыльный обменник, но всем хвалился в лесу большими оборотами. Помощник президента России предлагает Лисину вспомнить ведущий закон капитализма о том, что «делиться надо».

Ранее Белоусов предложил Владимиру Путину достичь более равномерного распределения налоговой нагрузки. Для этого необходимо изъять у владельцев промышленных и химических заводов часть сверхдоходов, полученных от ослабления национальной валюты. Отбирать деньги предполагается у «Северстали», «Алросы», «Норникеля» и других компаний. Сам Путин пока не дал своего разрешения изымать деньги, но в целом согласен с предложением Белоусова.

Ранее президент РФ провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В частности, оба лидера обсудили сирийскую ситуацию, Путин заявил о важности донести до всего мира оказывать помощь Дамаску по восстановлению экономики страны и возвращать обратно беженцев из стран Европы.


Никита Готский
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