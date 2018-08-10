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| | «Укрзализныця» готова прекратить железнодорожное сообщение с Россией

«Укрзализныця» готова прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Сегодня, 14:50

На такую меру компания пойдет в случае принятия соответствующего решения со стороны правительства.

«Укрзализныця» может прекратить отправлять поезда в Россию. Ее сотрудники отмечают, что с каждым новым годом количество людей, отправляющихся из Украину в РФ, снижается. Так, в 2017 году компания перевезла в соседнее государство 900 000 граждан своей страны, что в пять раз меньше показателей 2013 года. Также сообщается, что тенденция к сокращению пассажиропотока сберегается. За стартовые семь месяцев этого года «Укрзализныця» перевезла в Россию чуть больше 454 тысяч украинцев (-16,4% в сравнении с аналогичными данными прошлого года). Самым прибыльным оказался маршрут «Киев - Москва», принесший украинской казне в 2017 году несколько миллионов долларов дохода.

Киев также выступил за закрытие автобусного сообщения с Россией. Аналитик предполагают, что данная мера сильно ударит по обычным людям, которые ездят на работу в Россию и к своим родственникам.


Никита Готский
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